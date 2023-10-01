Гинеколог Вербовая объяснила, что повышает шансы забеременеть двойней или тройней

Что влияет на рождение сразу нескольких детей — двойни или тройни, кроме наследственной предрасположенности, если речь идет не об ЭКО, а о естественной беременности? Можно ли «заказать» рождение сразу нескольких детей? фото: unsplash В Петербурге за последние месяцы родилось сразу несколько тройняшек.
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