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Предстоятель УПЦ назвал недоразумением заключение наместника Киево-Печерской лавры в СИЗО

Предстоятель УПЦ назвал недоразумением заключение наместника Киево-Печерской лавры в СИЗО

Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что считает недоразумением решение суда о переводе в следственный изолятор (СИЗО) наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя).

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