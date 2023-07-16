Предстоятель УПЦ назвал недоразумением заключение наместника Киево-Печерской лавры в СИЗО

Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что считает недоразумением решение суда о переводе в следственный изолятор (СИЗО) наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя).