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Бывший осужденный рассказал о пытках под музыку в саратовской тюремной больнице

Бывший осужденный Алексей Макаров, ставший жертвой издевательств в Областной туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) саратовского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, рассказал о пытках под музыку в лечебном учреждении.

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