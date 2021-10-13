Бывший осужденный рассказал о пытках под музыку в саратовской тюремной больнице

Бывший осужденный Алексей Макаров, ставший жертвой издевательств в Областной туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) саратовского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, рассказал о пытках под музыку в лечебном учреждении.