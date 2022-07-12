В Новосибирской области сотрудники ГИБДД совместно с работниками Дома культуры провели для школьников акцию «Я, лето и ПДД!»

В Новосибирской области сотрудники Отделения ГИБДД Отдела МВД России по Мошковскому району совместно с работниками сельского Дома культуры в рамках районного проекта «Дворовый лагерь» провели с учениками школы деревни Балта акцию «Я, лето и ПДД!».