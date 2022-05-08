Невежливый дипломат: как слова посла Украины Мельника вызвали скандал в ФРГ

Между Киевом и Берлином разгорелся на неделе дипломатический скандал. Украинский посол Андрей Мельник допустил откровенное хамство в адрес канцлера Германии.
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