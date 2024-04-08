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Редкие фото: дочь Курта Кобейна поделилась детскими снимками музыканта из семейного архива

Редкие фото: дочь Курта Кобейна поделилась детскими снимками музыканта из семейного архива

31-летняя Френсис Бин Кобейн — единственная дочь легендарного рок-музыканта Френсис Бин Кобейн 31-летняя Френсис Бин Кобейн, дочь Курта Кобейна, в день смерти рок-музыканта поделилась с подписчиками архивным снимком своего отца, которого она помнит только по рассказам родных.

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