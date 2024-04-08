Редкие фото: дочь Курта Кобейна поделилась детскими снимками музыканта из семейного архива

31-летняя Френсис Бин Кобейн — единственная дочь легендарного рок-музыканта Френсис Бин Кобейн 31-летняя Френсис Бин Кобейн, дочь Курта Кобейна, в день смерти рок-музыканта поделилась с подписчиками архивным снимком своего отца, которого она помнит только по рассказам родных.