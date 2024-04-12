В Эстонии хотят признать Московский патриархат террористической организацией

Московский патриархат могут признать террористической организацией в Эстонии. С соответствующим предложением к рийгикогу, парламенту страны, намерена обратиться глава Министерства внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс.
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