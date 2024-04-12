В Эстонии хотят признать Московский патриархат террористической организацией

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Юрий Зубрин

Пособникифашистов хотят признать ?Это и смешно и грустно ,когда католики их каппеланы ,которые благославляли военных преступников ,осужденных в последствии Нюрнбергским трибуналом ,пытаются кого-то и чего-то "осудить "....