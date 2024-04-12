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В Эстонии хотят признать Московский патриархат террористической организацией

В Эстонии хотят признать Московский патриархат террористической организацией

Московский патриархат могут признать террористической организацией в Эстонии. С соответствующим предложением к рийгикогу, парламенту страны, намерена обратиться глава Министерства внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Пособникифашистов хотят признать ?Это и смешно и грустно ,когда католики  их каппеланы ,которые благославляли военных преступников ,осужденных в последствии Нюрнбергским трибуналом ,пытаются кого-то и чего-то &quot;осудить &quot;....
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