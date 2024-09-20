Глава Ржевского муниципального округа вручил ключи от восьми квартир педагогам и медицинским работникам

Ржев, 17 сентября — Важное событие состоялось вчера в Ржеве: глава Ржевского муниципального округа Роман Сергеевич Крылов торжественно вручил ключи от восьми новых квартир ржевским педагогам и медицинским работникам.
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