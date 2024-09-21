644 года назад Русь победила в битве на Куликовом поле

Победа на Куликовом поле стала поворотным пунктом в борьбе русского народа с 300-летним игом Золотой Орды.
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