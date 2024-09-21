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644 года назад Русь победила в битве на Куликовом поле

644 года назад Русь победила в битве на Куликовом поле

Победа на Куликовом поле стала поворотным пунктом в борьбе русского народа с 300-летним игом Золотой Орды.

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