Профессор Калинченко рассказала об опасности появления прыщей в зрелом возрасте

Различного рода высыпания на коже нормальны только в подростковом возрасте. В зрелом же они указывают на наличие каких-либо проблем в организме, рассказала завкафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН, профессор Светлана Калинченко.