Профессор Калинченко рассказала об опасности появления прыщей в зрелом возрасте

Различного рода высыпания на коже нормальны только в подростковом возрасте. В зрелом же они указывают на наличие каких-либо проблем в организме, рассказала завкафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН, профессор Светлана Калинченко.
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