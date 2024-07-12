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Профессор Калинченко рассказала об опасности появления прыщей в зрелом возрасте

Профессор Калинченко рассказала об опасности появления прыщей в зрелом возрасте

Различного рода высыпания на коже нормальны только в подростковом возрасте. В зрелом же они указывают на наличие каких-либо проблем в организме, рассказала завкафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН, профессор Светлана Калинченко.

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