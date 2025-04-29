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«Зеленский может решиться в День Победы устроить что-нибудь более серьёзное»

«Зеленский может решиться в День Победы устроить что-нибудь более серьёзное»

Комментируя информацию о новом перемирии, объявленном главой государства, председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заключил: "В случае продолжения атак и агрессии во время перемирия со стороны киевской хунты, Вооружённые Силы РФ, как сказал Президент Владимир Путин, дадут адекватный и эффективный отпор.

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Комментарии
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владимир рябченко
Зеленский и &quot;решится&quot; - это слова из разных сказок... Он с момента захвата власти несамостоятелен... Вот только аплодисменты давно стихли...
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11 час.
Андрей Тихонов
Этот жид плевал на всё и на путина с рыжим
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11 час.
ВГ
Виктор Гутман
Изложенные в статье опасения совершенно обоснованы.  Террористические акции Украины в день (дни) празднования Великой Победы будут непременно и в больших масштабах, надежда только на наши службы ФСБ  и ПВО, на их готовность к отражению.  Но празднование должно состояться!!!  Слава победителям мирового фашизма в Великой Отечественной войне, да здравствует Великая Победа!
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11 час.
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