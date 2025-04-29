«Зеленский может решиться в День Победы устроить что-нибудь более серьёзное»

Зеленский и "решится" - это слова из разных сказок... Он с момента захвата власти несамостоятелен... Вот только аплодисменты давно стихли...

Этот жид плевал на всё и на путина с рыжим

ВГ

Виктор Гутман

Изложенные в статье опасения совершенно обоснованы. Террористические акции Украины в день (дни) празднования Великой Победы будут непременно и в больших масштабах, надежда только на наши службы ФСБ и ПВО, на их готовность к отражению. Но празднование должно состояться!!! Слава победителям мирового фашизма в Великой Отечественной войне, да здравствует Великая Победа!