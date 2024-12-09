10 видов наказаний, которые навсегда ломают детскую психику

Ирина52

Если следовать этим советам, что изложены в статье, ребенок станет неуправляемым эгоцентристом и эгоистом, не знающим слова "нет" или сломается позже, когда выйдет во взрослую жизнь,так как привыкнет к слишком нежному обращению. Главное в наказании - это то, что оно не должно быть оторвано от ОСОЗНАНИЯ ребенком своей ошибки или вины, тогда наказание он примет как искупление.