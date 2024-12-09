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10 видов наказаний, которые навсегда ломают детскую психику

10 видов наказаний, которые навсегда ломают детскую психику

Воспитание детей — это сложный и ответственный процесс, требующий от родителей мудрости и терпения. К сожалению, некоторые методы наказания могут оказать негативное влияние на психическое здоровье ребенка.

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Комментарии
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Ирина52
Если следовать этим советам, что изложены в статье, ребенок станет неуправляемым эгоцентристом и эгоистом, не знающим слова &quot;нет&quot; или сломается позже, когда выйдет во взрослую жизнь,так как привыкнет к слишком нежному обращению. Главное в наказании - это то, что оно не должно быть оторвано от ОСОЗНАНИЯ ребенком своей ошибки или вины, тогда наказание он примет как искупление.
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