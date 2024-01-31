Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Приговор террористке: 27 лет для Треповой

Приговор террористке: 27 лет для Треповой

Открытым текстом спрашиваю: ещё помните второе апреля прошлого года? Тогда в Санкт-Петербурге начался творческий вечер военного корреспондента и блогера Максима Юрьевича Фомина, работавшего под псевдонимом Владлен Татарский – с намёком на Владилена Татарского из романа Виктора Олеговича Пелевина "Generation P".

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