Приговор террористке: 27 лет для Треповой

Открытым текстом спрашиваю: ещё помните второе апреля прошлого года? Тогда в Санкт-Петербурге начался творческий вечер военного корреспондента и блогера Максима Юрьевича Фомина, работавшего под псевдонимом Владлен Татарский – с намёком на Владилена Татарского из романа Виктора Олеговича Пелевина "Generation P".