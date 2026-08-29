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Не оторвать взгляд: 30 фотографий, на которые невозможно не засмотреться

Не оторвать взгляд: 30 фотографий, на которые невозможно не засмотреться

Бывает момент, когда луковая шелуха снимается одним куском, снег сползает с капота ровным рулоном или кот укладывается ровно по центру пледа — и ты просто стоишь и смотришь.

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