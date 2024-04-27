Кимаковский: группировка ВСУ на окраинах Бердычей находится в окружении

Группировка Вооруженных сил Украины на окраинах села Бердычи под Авдеевкой находится в окружении. Об этом рассказал ТАСС Игорь Кимаковский, советник руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии