Проректора Елецкого госуниверситета осудили за мошенничество

Проректор Елецкого госуниверситета присвоила себе 82 450 рублей из стимулирующих выплат преподавателям, всего со счёта вуза похитили 102 420 рублей.
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