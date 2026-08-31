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Новости Липецка

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Проректора Елецкого госуниверситета осудили за мошенничество

Проректора Елецкого госуниверситета осудили за мошенничество

Проректор Елецкого госуниверситета присвоила себе 82 450 рублей из стимулирующих выплат преподавателям, всего со счёта вуза похитили 102 420 рублей.

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