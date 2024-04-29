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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Владельцы Xbox-версии Fallout 4 жалуются на неработающие графические режимы, но Beth...

Владельцы Xbox-версии Fallout 4 жалуются на неработающие графические режимы, но Beth...

Владельцы Xbox-версии Fallout 4 жалуются на неработающие графические режимы, но Bethesda не согласнаКонсольные игроки в некстген-версию Fallout 4 обратили внимание, что графические пресеты «Качество» и «Производительность» на Xbox Series X никак не отличаются друг от друга.

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