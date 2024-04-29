Владельцы Xbox-версии Fallout 4 жалуются на неработающие графические режимы, но Beth...

Владельцы Xbox-версии Fallout 4 жалуются на неработающие графические режимы, но Bethesda не согласнаКонсольные игроки в некстген-версию Fallout 4 обратили внимание, что графические пресеты «Качество» и «Производительность» на Xbox Series X никак не отличаются друг от друга.