Ушёл из жизни бывший нападающий воронежского «Факела» Александр Касьян

Александр Касьян выступал за воронежский «Факел» в 2015-2017 годах, провёл за команду 42 матча и забил 7 голов.
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