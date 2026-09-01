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Воронежские новости

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Ушёл из жизни бывший нападающий воронежского «Факела» Александр Касьян

Ушёл из жизни бывший нападающий воронежского «Факела» Александр Касьян

Александр Касьян выступал за воронежский «Факел» в 2015-2017 годах, провёл за команду 42 матча и забил 7 голов.

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