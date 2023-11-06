В Красноярске подросток на самокате сбежал из детдома неделю назад

Сбежавшего из красноярского детского дома 13-летнего мальчика не могут найти неделю. Артем Семочкин ушел из учреждения 31 октября в 19:40, сказал взрослым, что пошел гулять на самокате и не вернулся, мобильник с собой ребенок не взял.
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