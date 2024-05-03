"Естественный отбор". Что за мертвая рыба всплыла в пруду парка "Изумрудный"

По словам руководителя общественной территории Владислава Вакаева, карпы в "Изумрудном" по большей части пережили зиму В конце апреля – начале мая в пруду барнаульского парка "Изумрудный" начала всплывать мертвая рыба – снимки опубликовали в соцсетях очевидцы.