Гавриилу Романовичу Державину мы благодарны не только за Пушкина

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,К нему не зарастёт народная тропа В который раз о памяти и памятниках Всем известно, что эти строки из пушкинского «Памятника» украшают знаменитую скульптуру поэта работы Александра Опекушина в центре Москвы.
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