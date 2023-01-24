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Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил, что написал заявление об увольнении

Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил, что написал заявление об увольнении

Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя офиса украинского лидера, подтвердил сведения, согласно которым им было написано заявление об увольнении.

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