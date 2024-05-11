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Дядя Хабиба – о налоговой задолженности племянника: «Вообще такого нет. Это фейк»

«Вообще такого нет. Это фейк», – заявил Магомед Нурмагомедов. Напомним, ранее появилась информацию, что Хабиб Нурмагомедов не выплатил налогов на сумму более 300 миллионов рублей.

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