На Украине восстание. Жители города Ковель Волынской области взбунтовались из-за мобилизации и окружили местный военкомат.
"ЭПИДЕМИЯ ПРОТЕСТОВ": НА УКРАИНЕ НАЧИНАЕТСЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не будет там гражданской войны.Не надо пафоса. На Украине не было и не будет партизан. Не те места. Нет лесов, нет и партизанов.
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7 час.
Eduard
Ждите! Они 12 лет терпят проходимцев у власти,зато Януковича за пару дней снесли за какиенто шапки!
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6 час.
Eduard
И вообще Гражданская война у них началась сразу прсле переворота,если точнее после нападения Западной Украины на Восточную Донбасс!
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6 час.
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