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"ЭПИДЕМИЯ ПРОТЕСТОВ": НА УКРАИНЕ НАЧИНАЕТСЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА?

На Украине восстание. Жители города Ковель Волынской области взбунтовались из-за мобилизации и окружили местный военкомат.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не  будет там гражданской  войны.Не надо  пафоса. На  Украине  не  было и не  будет партизан. Не те  места. Нет лесов, нет и партизанов.
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7 час.
Eduard
Ждите! Они 12 лет терпят проходимцев у власти,зато Януковича за пару дней снесли за какиенто шапки!
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6 час.
Eduard
И вообще Гражданская война у них началась сразу прсле переворота,если точнее после нападения Западной Украины на Восточную Донбасс!
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6 час.

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