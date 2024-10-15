Показательная дискуссия в Госдуме. Среди прочих озвучена мысль о том, на какие деньги и чьими руками ОПГ-диаспоры блокируют ужесточение миграционного законодательства.
А ведь теперь русским больше некуда бежать от "братских народов"
Комментарии
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Boris Max
Всё правильно написано, с одним не согласен!!! не развалилась страна строй! А ЦК КПСС и чиновники предали - продали страну, государство! НО И ВЫ СТОНУЩИЕ СЕГОДНЯ НЕ ВЫШЛИ И НЕ СОПРОТИВЛЯЛИСЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВУ. И посмотрите сколько чинуш из СССР по сей день работают на верху и сколько воспитано либерастов для власти... На что могут в Думе повлиять спортсмены всех мастей фигуристка престарелая, проамериканская, Валуев с отбитыми мозгами? или Мироновы, Прилепины это кто А? ПОЧЕМУ ПО СЕЙ ДЕНЬ НЕТ ЧИСТКИ В ПЯТОЙ КОЛОННЕ? ЭХ ХА!
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