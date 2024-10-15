А ведь теперь русским больше некуда бежать от "братских народов"

Boris Max

Всё правильно написано, с одним не согласен!!! не развалилась страна строй! А ЦК КПСС и чиновники предали - продали страну, государство! НО И ВЫ СТОНУЩИЕ СЕГОДНЯ НЕ ВЫШЛИ И НЕ СОПРОТИВЛЯЛИСЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВУ. И посмотрите сколько чинуш из СССР по сей день работают на верху и сколько воспитано либерастов для власти... На что могут в Думе повлиять спортсмены всех мастей фигуристка престарелая, проамериканская, Валуев с отбитыми мозгами? или Мироновы, Прилепины это кто А? ПОЧЕМУ ПО СЕЙ ДЕНЬ НЕТ ЧИСТКИ В ПЯТОЙ КОЛОННЕ? ЭХ ХА!