🍜 Меню большой перемены. Какие любимые блюда из столовой школьников попробовали мамы и папы в Ялте? Родители учеников Ливадийской школы изучили меню детских завтраков и обедов.
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