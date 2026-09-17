Тренер Семин: у "Локомотива" большие проблемы

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что у команды очень большие проблемы, передает «Чемпионат».
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