Возмущенные зрители покинули концерт Верки Сердючки в Киеве после песен на русском языке

Артист включил в репертуар несколько композиций, написанных до начала спецоперации.Украинский певец Андрей Данилко, больше известный как Верка Сердючка, выступил с концертом в Киеве, завершившийся скандалом.
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