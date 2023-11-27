В Самаре учрежден знак “За содействие специальной военной операции”

Соответствующее решение было принято Думой города Самары.Так, согласно документу, в городе учрежден специальный знак, который является формой поощрения физических, а также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, который принимают активное участие в помощи по обеспечению наших бойцов, задействованных в специальной военной операции.