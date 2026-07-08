В НАТО заявили о готовности помогать Украине бить по России, Трамп ответил

НАТО будет помогать Украине бить в глубь России, чтобы она «закончила войну». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече президента Штатов Дональда Трампа и украинского главы Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии