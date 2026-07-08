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В НАТО заявили о готовности помогать Украине бить по России, Трамп ответил

НАТО будет помогать Украине бить в глубь России, чтобы она «закончила войну». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече президента Штатов Дональда Трампа и украинского главы Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре.

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