Вучич запросит разговор с Путиным из-за санкций США против NIS

Президент Сербии Александар Вучич рассчитывает провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с планами Вашингтона по введению санкций в отношении сербской энергетической компании NIS (Нафтна индустриja Cрбиje), мажоритарным акционером которой является «Газпром».