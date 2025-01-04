Вучич запросит разговор с Путиным из-за санкций США против NIS

Президент Сербии Александар Вучич рассчитывает провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с планами Вашингтона по введению санкций в отношении сербской энергетической компании NIS (Нафтна индустриja Cрбиje), мажоритарным акционером которой является «Газпром».
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