РФ нанесла групповой удар по предприятию ВПК Украины и позиции ЗРК Patriot

В ночь на субботу российские войска осуществили групповой удар на украинские объекты, среди которых предприятие ВПК, занимающееся производством ракет и ударных дронов, а также центр радиоэлектронной разведки и местоположение ЗРК Patriot, заявили в Министерстве обороны РФ.
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