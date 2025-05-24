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РФ нанесла групповой удар по предприятию ВПК Украины и позиции ЗРК Patriot

РФ нанесла групповой удар по предприятию ВПК Украины и позиции ЗРК Patriot

В ночь на субботу российские войска осуществили групповой удар на украинские объекты, среди которых предприятие ВПК, занимающееся производством ракет и ударных дронов, а также центр радиоэлектронной разведки и местоположение ЗРК Patriot, заявили в Министерстве обороны РФ.

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