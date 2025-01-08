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Химки вошли в топ-20 городов России по внедрению принципов устойчивого развития

Химки вошли в топ-20 городов России по внедрению принципов устойчивого развития

Городской округ Химки занял 16-е место рейтинга ESG-индекса городов и регионов России. Муниципалитет оценили по трем критериям: состояние окружающей среды, развитие социальной сферы и эффективность управления.

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