⚡️В Черноморском районе введен режим угрозы ЧС муниципального характера из-за выявленных пятен с мазутом «Ситуация неприятная, но контролируемая.
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⚡️В Черноморском районе введен режим угрозы ЧС муниципального характера из-за выявленных пятен с мазутом «Ситуация неприятная, но контролируемая.