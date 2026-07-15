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Дюгарри о Дешаме и сборной Франции: «Ты выиграл один турнир из шести, это огромное разочарование, а мы этим довольствовались. Команда блистает только благодаря индивидуальным качествам»

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри выступил с жесткой критикой в адрес национальной команды после вылета от Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026.

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