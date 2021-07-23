Заноза

13 647 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Трофимов
    Полныый неадокватКак за шесть веко...
  • Nata
    С такой "историей" им могут и ЕС , и даже американские дядюшки закрыть кормушку. Опустили всех по полной программе. Г...Как за шесть веко...
  • Олег Жижин
    бред какой-тоКак за шесть веко...

Юрий Селиванов: И опыт, сын ошибок трудных

Юрий Селиванов: И опыт, сын ошибок трудных

Российские авиаконструкторы получили уникальный шанс выстроить свой новый боевой самолет, полностью избавленный от «родовых травм» его американского предшественника Главное конкурентное преимущество новейшего российского однодвигательного истребителя, помимо заложенных в его философию относительной простоты и сравнительно небольшой стоимости, состоит в том, что он рождается в то время, когда все основные дефекты, просчеты и конструктивные провалы, допущенные при разработке его концептуального предшественника – американского истребителя  Lockheed Martin F-35 Lightning II, уже «всплыли на поверхность» и могут быть учтены при создании отечественной машины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,