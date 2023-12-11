Отчаялась отбить Купера у Джиджи Хадид: Шейк вернулась к другому своему бывшему бойфренду

Папарацци подловили модель с ее ухажером. Ирину Шейк подловили с Томом Брэди LEGION-MEDIA37-летняя Ирина Шейк решила, видимо, оставить в прошлом свои надежды на то, чтобы реанимировать свой гражданский брак с Брэдли Купером, отцом их общей дочки Леи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии