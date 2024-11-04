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Царьград

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В Нижегородской области "Буханка" улетела в кювет и превратилась в шар: погибла женщина

В Нижегородской области "Буханка" улетела в кювет и превратилась в шар: погибла женщина

Страшное ДТП случилось утром 3 ноября на севере Нижегородской области: УАЗ "Буханка" улетел в кювет и перевернулся.

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