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Мбаппе вышел на 57-й минуте матча с «Баварией». «ПСЖ» уступает 0:1 и еще не бил в створ

Мбаппе вышел на 57-й минуте матча с «Баварией». «ПСЖ» уступает 0:1 и еще не бил в створ

Нападающий Килиан Мбаппе вышел на замену на 57-й минуте матча «ПСЖ» с «Баварией». Игру 1/8 финала Лиги чемпионов француз начал на скамейке.

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