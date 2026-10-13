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Аргументы и Факты

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Политолог Трухачев объяснил, зачем страны ЕС предложили «стоп-кран»

Политолог Трухачев объяснил, зачем страны ЕС предложили «стоп-кран»

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев рассказал KP.RU, что предложение Германии, Италии и Бельгии о введении механизма блокировки решений Евросоюза направлено прежде всего на снижение ограничений для европейского бизнеса.

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