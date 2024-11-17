Патриоты Украины, агенты Кремля. Как доносы в СБУ помогают победе России

Денис Давыдов 15 ноября 2024 г. Поговаривают, когда в 2019 году жители киевского района Оболонь стояли перед выбором, быть Марьяне Безуглой их районным терапевтом или народным депутатом, они выбрали меньшее из зол.
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