О пределах прочности Европы в длительном противостоянии с Россией

Осень 2022 года для России, осуществляющей СВО на Украине, хороших новостей не принесла. Однако радость и для тех сил, которые в Евросоюзе занимают антироссийские позиции, оказалась преждевременной – Европу накрывал инфляционный шок.
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