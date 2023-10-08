Times of Israel: число погибших при ударах по сектору Газа возросло до 256

«В секторе Газа 256 палестинцев убиты, еще 1788 получили ранения», — приводит РИА Новости сообщение.Ранее сообщалось, что больница «Барзилай» на юге Израиля подверглась ракетному удару со стороны сектора Газа.
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