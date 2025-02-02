Политика как он...
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Политика как она есть

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  • wW6FVU bSGTm2o
    садистка какая то,Призвавшая к гено...
  • Юрий Талалаев
    Вот по голове не погладят точно если из за одного таджика график порушит. Долго в сторону смотреть нельзя .«У нас так принят...
  • владимир петров
    За такое высказывание, отрезать язык, хотя бы разок, по другому с подстилками нельзя, пендосовская мразота, всегда та...Призвавшая к гено...

Мерц гарантировал изменения в миграционной политике ФРГ при победе на выборах

Мерц гарантировал изменения в миграционной политике ФРГ при победе на выборах

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что при победе проведет кардинальные изменения в миграционной политике страны.

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