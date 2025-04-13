Терабайт мне запили! Из коробки сразу под микроциркулярку. Iphone 15 Pro Max. SSD UPGRADE с 256gb до 1TB

﻿﻿Есть ли у Apple 256 ГБ? Уф, слишком мало. это решение владельца iPhone 15 Pro Max, который только что получил его в подарок и отправьте его мне для внесения изменений) Я обстрелял банку спереди: На самом деле, здесь вы можете увидеть пальцы индийского мальчика, который собирал этот конструктор ночью: К тому же, он так глубоко въелся в металл, что его невозможно стереть, но для меня это не имеет значения.