«Изменения внутренней структуры»: российские учёные создали новый метод получения промышленных фильтрующих мембран

Российские химики создали новую технологию получения мембранных фильтров, которые применяются в целом ряде отраслей — для фильтрации воды, отделения сероводорода от природного газа, при создании аккумуляторов и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии