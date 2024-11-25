МОСКВА, 25 ноября, ФедералПресс. Вооруженные силы Украины атаковали несколько российских регионов, группировка «Север» привезла гуманитарную помощь жителям курского приграничья, а советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что Запад пожертвовал Украиной, спровоцировав конфликт.
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