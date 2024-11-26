Мобилизованный боец СВО из Свердловской области получал 21 тысячу рублей в месяц на передовой

После огласки ситуацию удалось разрешить.Военнослужащий из Талицы Свердловской области получал по 21 тысяче рублей ежемесячно, принимая участие в специальной военной операции, будучи при этом на передовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии