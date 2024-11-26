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Мобилизованный боец СВО из Свердловской области получал 21 тысячу рублей в месяц на передовой

Мобилизованный боец СВО из Свердловской области получал 21 тысячу рублей в месяц на передовой

После огласки ситуацию удалось разрешить.Военнослужащий из Талицы Свердловской области получал по 21 тысяче рублей ежемесячно, принимая участие в специальной военной операции, будучи при этом на передовой.

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Комментарии
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Ч
Чак
Цивилева пиарится на ТВ
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18 час.
Grandad
Депутат не чиновник.
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17 час.
Дмитрий Гурин
Ну подобные &quot;ошибки&quot; почти регулярны. Что больше всего бесит это бездействие чинуш  и так называемых &quot;полномочных представителей президента&quot; в округах.
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17 час.

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