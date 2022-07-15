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Болсонару завуалированно предложил Зеленскому сдаться русским

Болсонару завуалированно предложил Зеленскому сдаться русским

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что знает, как завершить войну Украины против России, и пообещал поделиться своими мыслями с главой киевского режима Владимиром Зеленским, с которым он проведет телефонный разговор на следующей неделе.

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