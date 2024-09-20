Строители складов поддержали Wildberries в конфликте с «ВБ Девелопмент»

Восемь крупнейших строительных компаний, осуществляющих возведение складов и логистических центров для Wildberries, направили открытые письма, в которых подтвердили свою готовность продолжить строительство и завершить проекты в оговоренные сроки, игнорируя заявления руководства «ВБ Девелопмент», полностью принадлежащей Владиславу Бакальчуку.